ZONGULDAK (İHA) - Kilosu 500 lira olunca, manavlar eriği sayıyla satıyor

ZONGULDAK Zonguldak'ta kilosu 500 TL'ye tezgahlarda yer alan erik, 10 adedi 50 TL olarak sayıyla satılıyor.

Zonguldak'ta yaz ayı meyvesi olan erik tezgahlarda yerini aldı. Paketi 50 TL, kilogramı ise 500 TL'den satılan eriğe hamileler ilgi gösteriyor. Esnaf Hüseyin Akgöz, "Erik yeni çıktığı için yeni ürün her zaman pahalı olur. Erik olsun kiraz olsun yaz meyveleri yeni çıktıkları için pahalı olur. Ürünler fazlalaştıysa fiyatları düşecek. Erik daha yeni çıktı ilgi bekliyoruz. Paketin içerisinde 10 tane var. Paketi 50 TL'den satılıyor. Erik 10 gün oldu çıkalı. Şuanda sadece hamile bayanlar tercih ediyor" dedi.