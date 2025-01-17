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Kilis'te Tarımda Kuraklık Tehdidi: Modern Sulama Yöntemlerine Geçiş Zorunlu

Kilis'te Tarımda Kuraklık Tehdidi: Modern Sulama Yöntemlerine Geçiş Zorunlu
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Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, tarımda kuraklık tehdidinin arttığını belirterek, çiftçilere suyun bilinçli kullanılması ve modern sulama sistemlerine geçiş yapmaları gerektiğini belirtti.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, tarımda üretimin kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, suyun bilinçli kullanılması ve modern sulama yöntemlerine geçilmesi gerektiğini söyledi.

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve yağış oranlarının az olması kuraklık riskini tetikledi. Kuraklık tehdidi en çok tarım arazilerini etkilerken Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, kentteki çiftçilere suyun bilinçli kullanılması ve modern sulama yöntemlerine geçilmesi önerisinde bulundu.

"İstikrarlı tarımsal üretim için modern sulama sistemine geçmemiz gerek"

Dünya Ziraat Mühendisleri Günü programı sonrası konuşan ve tarımda üretimin devamlılığı için su yönetiminin önemine dikkat çeken Güven Özdemir, çiftçilere yönelik önemli uyarılarda bulundu. Özdemir, "Klasik sulama yöntemlerinden artık vazgeçmeliyiz çünkü bu yöntemler hem su israfına neden oluyor hem de uzun vadede toprak yapısını bozuyor. Bunun yerine, yağmurlama ve özellikle damlama sulama sistemlerine geçiş yapmamız gerekiyor. Damlama sulama, suyun en verimli şekilde kullanıldığı yöntemdir. Kilis'teki tarımsal üretim için bu sisteme geçmemiz gerek" dedi.

"Hep birlikte çalışacağız"

Güven Özdemir, su kaynaklarının verimli kullanımı için çiftçilerle birlikte çalışacaklarını belirterek, yerel tarım politikalarının da bu süreçte destekleyici olması gerektiğini ifade etti. Özdemir, "Tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve kuraklıkla mücadelede başarılı olmak için tüm çiftçilerimizle iş birliği içinde olacağız. Hep birlikte hareket ederek Kilis tarımını daha sürdürülebilir bir hale getirebiliriz" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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