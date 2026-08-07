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Kilis'te Boz Antep Fıstığı Hasadı Başladı

Kilis'te Boz Antep Fıstığı Hasadı Başladı
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Kilis'te çiftçiler, 89 bin dekarda 1 milyon 450 bin ağaçtan boz Antep fıstığı hasadına başladı. Üretici Mehmet Canbakış, 30 dönümden 1 ton rekolte beklediklerini ve fiyatlardan memnun olduklarını belirtti.

Kilis'te üreticiler, boz Antep fıstığının hasadına başladı.

Türkiye'nin önemli Antep fıstığı üretim yerlerinden biri olan Kilis'te, çiftçiler havanın serin olduğu sabah ve akşam saatlerinde dallardaki fıstıkları topluyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, Kilis ülke genelinde fıstık üretiminde 6'ncı sırada yer alırken, kentte 89 bin dekar alanda yaklaşık 1 milyon 450 bin fıstık ağacı bulunuyor.

Çiftçi Mehmet Canbakış, AA muhabirine, boz fıstık hasadının başladığını söyledi.

30 dönüm alanda boz Antep fıstığı üretimi yaptığını belirten Canbakış, "Sabah erken saatlerde işe başlıyor, öğle saatlerinde bırakıyoruz. 40 derece sıcakta üretime katkı sunmak adına çalışıyoruz. Bu yıl yaklaşık 1 ton boz fıstık rekoltesi bekliyoruz. Çiftçi olarak fiyatlardan memnunuz." dedi.

Canbakış, hasadın çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
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