Kıdem tazminatı, bedelli askerlik, yaşlılık aylığı değişti
Memur maaşlarına gelen zamla birlikte birçok maaş ve ücrette değişiklik yaşandı. Engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı da bu değişikliklerden etkilendi.
Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımında yükseliş yaşandı. Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 11.55 oranında zam yapıldı.
Not: Kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın memur aylık katsayısı değişikliğine tabidir.
İşte zamlı engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı tutarları:
MEMUR ZAMLARIYLA ARTAN MAAŞ VE ÜCRETLER
Evde Bakım Yardımı
Temmuz-Aralık 2024: 9.077 TL
Gelen Zam: 1.047,49 TL
Ocak-Temmuz 2025: 10.124,49 TL
65 Yaş Aylığı
Temmuz-Aralık 2024: 4.181,63 TL
Gelen Zam: 482,56 TL
Ocak-Temmuz 2025: 4.664,19 TL
Engelli Aylığı (%40-%69 Arası)
Temmuz-Aralık 2024: 3.338,06 TL
Gelen Zam: 385,21 TL
Ocak-Temmuz 2025: 3.723,27 TL
Engelli Aylığı (%70 ve Üzeri)
Temmuz-Aralık 2024: 5.007,08 TL
Gelen Zam: 577,82 TL
Ocak-Temmuz 2025: 5.584,90 TL
18 Yaş Altı Engelli Aylığı
Temmuz-Aralık 2024: 3.338,06 TL
Gelen Zam: 385,21 TL
Ocak-Temmuz 2025: 3.723,27 TL
ÜCRETLER
Kıdem Tazminatı Tavanı
Temmuz-Aralık 2024: 41.828,42 TL
Gelen Zam: 4.827,00 TL
Ocak-Temmuz 2025: 46.655,42 TL
Bedelli Askerlik Ücreti
Temmuz-Aralık 2024: 217.871,04 TL
Gelen Zam: 25.142,32 TL
Ocak-Temmuz 2025: 243.013,36 TL