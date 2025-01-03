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Kıdem tazminatı, bedelli askerlik, yaşlılık aylığı değişti

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Memur maaşlarına gelen zamla birlikte birçok maaş ve ücrette değişiklik yaşandı. Engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı da bu değişikliklerden etkilendi.

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımında yükseliş yaşandı. Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 11.55 oranında zam yapıldı.

Not: Kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın memur aylık katsayısı değişikliğine tabidir.

İşte zamlı engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı tutarları:

MEMUR ZAMLARIYLA ARTAN MAAŞ VE ÜCRETLER

Evde Bakım Yardımı

Temmuz-Aralık 2024: 9.077 TL

Gelen Zam: 1.047,49 TL

Ocak-Temmuz 2025: 10.124,49 TL

65 Yaş Aylığı

Temmuz-Aralık 2024: 4.181,63 TL

Gelen Zam: 482,56 TL

Ocak-Temmuz 2025: 4.664,19 TL

Engelli Aylığı (%40-%69 Arası)

Temmuz-Aralık 2024: 3.338,06 TL

Gelen Zam: 385,21 TL

Ocak-Temmuz 2025: 3.723,27 TL

Engelli Aylığı (%70 ve Üzeri)

Temmuz-Aralık 2024: 5.007,08 TL

Gelen Zam: 577,82 TL

Ocak-Temmuz 2025: 5.584,90 TL

18 Yaş Altı Engelli Aylığı

Temmuz-Aralık 2024: 3.338,06 TL

Gelen Zam: 385,21 TL

Ocak-Temmuz 2025: 3.723,27 TL

ÜCRETLER

Kıdem Tazminatı Tavanı

Temmuz-Aralık 2024: 41.828,42 TL

Gelen Zam: 4.827,00 TL

Ocak-Temmuz 2025: 46.655,42 TL

Bedelli Askerlik Ücreti

Temmuz-Aralık 2024: 217.871,04 TL

Gelen Zam: 25.142,32 TL

Ocak-Temmuz 2025: 243.013,36 TL

Kıdem tazminatı, bedelli askerlik, yaşlılık aylığı değişti
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıEmira:

Kendileri alırken kepçeyle, verirken çay kaşığıyla.

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Haber YorumlarıCan Reno:

Evde bakım zam oranı gercekten yuzde 10 mu yanlıs haber mı?

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Ne kadar maaşa zam ise iki üç katı herşeye zam

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Kidem tazminati yerlerde resmen.eskiden ev aliyordu emekli olanlar.

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