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KESOB Başkanı Odakır'dan Boykot Uyarısı: Güçlü Ekonomi İçin Birlik Olmalıyız

KESOB Başkanı Odakır'dan Boykot Uyarısı: Güçlü Ekonomi İçin Birlik Olmalıyız
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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, boykot çağrılarını eleştirerek, güçlü bir Türkiye için güçlü bir ekonominin gerekliliğini vurguladı. Ekonomik hareketliliğin artması adına birlik ve beraberlik içerisinde çalışmanın önemine değindi.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, boykotla ilgili olarak, "Güçlü bir Türkiye için güçlü bir ekonomi gerekmektedir" dedi.

Odakır, açıklamasında şunları söyledi:

"Ekonominin iyi olmasının yolu da yatırımdan, istihdamdan, esnaf ve sanatkarlarımızın faaliyetlerine ve vatandaşın alışverişlerine devam etmesinden, üretim ve tüketimden geçer. Ahilik geleneğinden gelen esnaf ve sanatkarlarımız, birlik ve beraberlik duygusuna, dayanışmaya, hep birlikte kalkınmaya, birlikte kazanmaya önem verir. Yerli ve milli ekonomik gelişme için birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek tutum ve davranışlarda bulunmamız gerekir. Bu nedenle, ülke ve şehir ekonomimizi olumsuz etkileyecek boykot söylemlerini 33 bin esnaf ve sanatkarın temsilcisi olarak bizler de üzüntüyle karşılamış bulunuyoruz.

Baharın gelmesiyle birlikte ekonomik hareketliliğin artmasına yönelik umudumuzun daha çok arttığı böylesi bir dönemde boykot çağrılarını doğru bulmuyor, ekonomik kazanımlarımıza olumsuz yansımalarının olacağını değerlendiriyor, ekonominin siyasi tartışmaların dışında tutulmasını en büyük beklentimiz olarak dile getirmek istiyoruz. Esnaf ve sanatkarlar olarak, Ahilik geleneğimiz ışığında bizler üretmeye, ticaretimizi sürdürmeye, alışverişlerimizi yapmaya, ekonomimize katkı sağlamaya her ne şartta olursa olsun devam etmek istiyor, milletimizin de bu doğrultuda esnaf ve sanatkarlarımıza destek olmasını temenni ediyoruz. Hepimizin ortak hedefi birlik ve beraberlik içerisinde, güçlü bir ekonomiyle, ülkemizi şehrimizi yarınlara daha güçlü taşımaktır. Güçlü bir Türkiye istiyorsak boykotu değil güçlü bir ekonomiyi tercih edelim." - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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