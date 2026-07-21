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Bakan Yumaklı, kesimhanelere ilişkin yapılan düzenlemeyi değerlendirdi Açıklaması

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güvenilir gıda ve hayvan refahı için kesimhanelerde yüksek çözünürlüklü kamera, stressiz sabitleme ekipmanı ve elektronik küpe ile dijital takip sistemini zorunlu kılan yeni düzenlemeyi duyurdu. Uygulama 1 Ocak 2027’de başlayacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güvenilir gıda ve hayvan refahı için kesimhanelerde yeni bir dönem başlatıldığını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından, Resmi Gazete'de yayımlanan "Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" düzenlemesine ilişkin paylaşım yaptı.

Düzenlemenin, güvenilir gıda ve hayvan refahı için kesimhanelerde yeni bir dönem başlattığını aktaran Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu kapsamda, kesimhanelerde bir ay kayıt kapasiteli, yüksek çözünürlüklü kamera sistemlerini zorunlu hale getiriyoruz. Hayvan refahını gözeterek, bilinçli haldeki hayvanların ayaklarından asılmasını yasaklıyor, modern ve stressiz sabitleme ekipmanları şartı getiriyoruz. Elektronik küpe uygulamasıyla dijital takip altyapısı kurarak, çiftlikten sofraya tam izlenebilirlik sağlıyoruz."

Yumaklı, 1 Ocak 2027 itibarıyla devreye girecek yeni uygulamaların Türkiye'ye ve sektöre hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Serhat Tutak
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