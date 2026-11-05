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KEPSAŞ, stopaj yükü artınca yatırım fonundan çıkış yaptığını açıkladı

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KEPSAŞ, stopaj yükü artınca yatırım fonundan çıkış yaptığını açıkladı
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KEPSAŞ, banka hesaplarındaki nakit varlıkların anlaşmalı bankanın önerisiyle yatırım fonunda değerlendirildiğini ve işlemlerin mevzuata uygun olduğunu açıkladı. Şirket, 05.09.2026'da stopaj yükünün artması nedeniyle fondan çıkış gerçekleştirildiğini belirtti.

Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş. (KEPSAŞ) tarafından yapılan açıklamada, "Stopaj yükünün artması nedeniyle fondan çıkış gerçekleştirilmiştir" denildi.

KEPSAŞ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin banka hesaplarında bulunan nakit varlıkları, anlaşmalı bankamızın önerisi doğrultusunda banka aracılığı ile yatırım fonunda değerlendirilmiştir. Yapılan iş ve işlemler mevzuata uygundur. Ancak, 05.09.2026 tarihinde stopaj yükünün artması nedeniyle fondan çıkış gerçekleştirilmiştir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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