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Keçe Uçlu Kalemlerin İthalatında Gözetim Ücreti Düşürüldü

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Ticaret Bakanlığı, keçe uçlu ve gözenek uçlu yazı kalemleri için daha önce 0,28 dolar olan birim gümrük kıymetini 0,22 dolara düşürdü. Bilyeli kalemler için ise 0,30 dolar olarak devam edecek.

Keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri olarak tanımlanan eşyanın ithalatında adet başına 0,22 dolar gözetim uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, daha önce adet başına 0,28 dolar ithalatta gözetim uygulanan keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemlerinin birim gümrük kıymeti 0,22 dolara indirildi.

Bilyeli kalemlerde ise adet başına 0,30 dolar birim gümrük kıymeti uygulanmaya devam edilecek.

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Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
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