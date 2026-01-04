Haberler

Kazancı Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı Ali Metin Kazancı vefat etti

Güncelleme:
Kazancı Holding'in Onursal Başkanı Ali Metin Kazancı'nın vefatı, iş dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Kazancı, girişimcilik alanındaki öncülüğü ve insan odaklı yaklaşımıyla hatırlanacak.

Kazancı Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı Ali Metin Kazancı vefat etti.

Holdingden yapılan açıklamada, Kazancı'nın vefatının derin bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, Kazancı'nın holdingin bugünlere ulaşmasında emeği, vizyonu ve temsil ettiği değerlerle en büyük pay sahibi olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de girişimcilik denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Ali Metin Kazancı, yaşamı ve duruşu ile iş dünyasına iz bırakan, öncü, ilham veren ve örnek bir lider olmuştur. Mütevazı duruşu, insan odaklı yaklaşımı ve ardında bıraktığı güçlü mirasla, yalnızca başarılı bir iş insanı olarak değil, aynı zamanda nesiller boyu hatırlanacak bir yol gösterici olarak da daima saygı ve minnetle anılacaktır. Onun kıymetli hatırası, kurum kültürümüzde ve ortak değerlerimizde yaşamaya devam edecektir. Kendisine Allah'tan rahmet, başta Kazancı Ailesi olmak üzere, tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

Kazancı'nın cenazesi, bugün Şakirin Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

