Kayseri Ticaret Borsasında Sucuk ve Pastırma Fiyatları Rekor Kırdı
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 451 lira 50 kuruş, takım pastırmanın kilogramı ise 755 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da yüksek seyretti.
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 451 lira 50 kuruş, takım pastırmanın kilogramı 755 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|5,50
|6,30
|Arpa
|Kg
|6,00
|6,20
|Kabak çekirdeği (yerli)
|Kg
|100,00
|120,00
|Sucuk
|Kg
|388,85
|451,50
|Pastırma (takım)
|Kg
|585,80
|755,00
Kaynak: AA / Ekonomi