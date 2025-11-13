Haberler

Kayseri Şeker, Çiftçilere 188 Milyon Lira Söküm Avansı Ödemesi Gerçekleştirdi

Kayseri Şeker, sözleşmeli üretim yapan çiftçilere toplam 188 milyon 519 bin 774 lira birinci söküm avansı ödedi. Üreticilerin finansal yüklerini hafifletmeyi hedefleyen bu ödeme, tarımsal sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kayseri Şeker, sözleşmeli üretim yapan çiftçilere 188 milyon 519 bin 774 lira birinci söküm avansı ödemesi gerçekleştirdi.

Kayseri Şeker'den yapılan açıklamaya göre, Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal bölgelerinde sözleşmeli üretim yapan çiftçilerin söküm işlemleri devam ediyor.

Üreticilerin finansal yükünü hafifletmeyi ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlayan Kayseri Şeker, bu kapsamda birinci söküm avansı olarak 188 milyon 519 bin 774 lira ödeme yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, üreticilerin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Akay, Kayseri Şeker'in, sözleşmeli üretim modeli ve sürdürülebilir tarım anlayışıyla ülke ekonomisine katkı sunmaya, çiftçilerin üretim gücünü desteklemeye ve tarımsal kalkınmayı teşvik etmeye devam edeceğini vurguladı.

