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Kayseri Kavurması Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Kayseri Kavurması Coğrafi İşaret Tescili Aldı
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Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri kavurmasının Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescilinin onaylandığını duyurdu. Bu tescilin, ürünün ulusal ve uluslararası alandaki bilinirliğini artıracağını ve yerel ekonomiye katkı sağlayacağını vurguladı.

Kayseri Ticaret Borsası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Türk Patent ve Marka Kurumuna Kayseri kavurması ile ilgili yaptıkları başvurunun sonuçlandığını, ürünün coğrafi işaret tescilinin onaylandığını bildirdi.

Bağlamış, yazılı açıklamasında, kentle özdeşleşmiş yöresel ürünlerden Kayseri kavurmasının coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alındığını belirtti.

Ürünün tescillenmiş olmasının ulusal ve uluslararası mecralarda da bilinirliğini ve tercih edilirliğini artıracağını ifade eden Bağlamış, "Bu nedenle prestij ve ekonomik anlamda da üreticiye büyük fayda sağlayacaktır. Zira coğrafi işaret tescili, tüketicinin satın alma kararında oldukça etkili." değerlendirmesinde bulundu.

Kayseri'nin yöresel ürünlerini koruma ve kayıt altına alma çalışmalarına devam edeceklerini aktaran Bağlamış, şunları kaydetti:

"Bu, şehrimiz açısından da önemli bir prestij olacak. Bizler, şehrimizin kadim geçmişini yaşatan yöresel ürünlerini bir araya getirmeye gayret ediyoruz. Bu ürünlerin tescille hakkının ve hukukunun korunmasını, ticarileşmesini, üretiminin artırılarak yayılmasını, meslek gerektirenlerin yeni nesiller için cazibe alanı oluşturmasını ve kültürel değerler olarak tanınmasını sağlayacak etkinlikler bütünü olarak görmekteyiz. Yerel değerlerimizi ulusal bazda korumaya ve kayıt altına almaya devam ederken, coğrafi işaret tescil başvuruları ile şehrimizin zengin kültürel mirasını ve lezzetlerini uluslararası arenada tanıtmaya devam edeceğiz."

Bağlamış, çerezlik ay çekirdeğinin tescili için de başvuru yaptıklarını, yakın zamanda sonuçlanmasını beklediklerini aktardı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Ekonomi
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