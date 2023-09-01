Kayseri'de Kadın Kooperatifi Yöresel Ürünleri Tüketiciyle Buluşturuyor

Kayseri'nin Yemliha Mahallesi'nde kurulan kadın kooperatifi, evlerinde hazırlayıp satamadıkları yöresel ürünleri tüketiciyle buluşturuyor. Kooperatif üyeleri, patlıcan reçeli, erişte, patlıcan ve biber kurusu, salça, mantı gibi ürünleri internet siteleri ve tezgahlarda satıyor.

Kayseri'nin Yemliha Mahallesi'nde kadınlar, evlerinde hazırlayıp satamadıkları yöresel ürünleri, kurdukları kooperatif sayesinde tüketiciyle buluşturuyor.

Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'ndeki kadın kooperatifi, tescilli Yamula patlıcanı, ay çekirdeği, mısır gibi ürünlerle ön plana çıkıyor.

Yemliha Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar, "pijamalı patlıcan" olarak da bilinen patlıcan ile biberleri kurutmak için kooperatif bahçesine asıyor.

Kadınlar patlıcan reçeli, erişte, patlıcan ve biber kurusu, salça, mantı gibi ürünleri hem internet siteleri hem de Ankara yolu üzerindeki tezgahlarda satıyor.

Yemliha Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Elmas Bulut, AA muhabirine, mahalledeki kadınların tarlalarında, bahçelerinde yetiştirdiği ürünleri değerlendirdiklerini ancak satmakta zorlandıklarını söyledi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in öncülüğünde kooperatif kurduklarını anlatan Bulut, "Eskiden bunları evlerimizde yapıyorduk, satacak yerlerimiz yoktu. Şu anda değerlendiriyoruz, halka ulaştırıyoruz." dedi.

Kocasinan Belediyesinin de kendilerini desteklediğini belirten Bulut, belediyenin hamur karma makinesi, fırın ve erişte makinesini kooperatife kazandırdığını, ayrıca ürettikleri ürünleri de belediye iştiraklerinde satmak için aldığını aktardı.

Bulut, ürün çeşitliliğinin hasatla artacağını, buğdaydan bulgur, undan erişte, domatesten salça, üzümden pekmez yapacaklarını dile getirdi.

"Kooperatif bizi halkla bir araya getiriyor"

Kooperatif üyesi Türkan Duran ise Yemliha denilince akla Yamula patlıcanının geldiğini, patlıcandan reçel, kurutmalık, musakkalık yaptıklarını söyledi.

Patlıcanın ününü kooperatif olarak daha geniş kitlelere duyurmak istediklerini vurgulayan Duran, "Patlıcanımızı közleyip kavanozlayıp kendi adımızla ihraç etmeyi düşünüyoruz. Patlıcanımız patentlidir, acısı yok, lezzeti çok güzel, et yerine yenilecek kadar seviliyor. Yiyen bir daha istiyor." diye konuştu.

Kooperatif sayesinde kadınların ev ekonomisine katkı sağladığını belirten Duran, "Kooperatif bizi halkla bir araya getiriyor. Kadınlar evlerindekileri değerlendiriyor, bize ürünlerini getiriyorlar, biz de satışını sağlıyoruz. Nane, bulgur, mısır gibi doğal ürünler de mevcut. Hem internetten hem de birebir satış yapıyoruz. Evlerimize katkıda bulunup, burada zamanımızı değerlendiriyoruz. Evlerimizde yaptıklarımızı artık satabiliyoruz." ifadelerini kullandı.