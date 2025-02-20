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Kayseri'de Berber ve Kuaför Ücretlerine Zam

Kayseri'de Berber ve Kuaför Ücretlerine Zam
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Kayseri'de berber ve kuaför hizmetlerine yapılan zam sonrasında saç kesim ücreti 520 TL oldu. Yeni fiyat listesine göre diğer hizmetlerin fiyatları da belli oldu.

Kayseri'de berber ve kuaför ücretlerine zam yapıldı. Zamla beraber saç kesim ücreti 520 TL oldu.

Açıklanan fiyat listesine göre; saç ve sakal yıkama fön 520 TL, saç ve sakal 400 TL, saç kesimi 300 TL, modern saç kesimi 350 TL, sakal kesimi 180 TL, modern sakal kesimi 240 TL, saç kesimi yıkama fön 350 TL, sakal kesimi yıkama fön 260 TL, saç yıkama fön 170 TL, çocuk saçı kesme (0-12 yaş) makas 200 TL, çocuk saçı kesme (0-12 yaş) makine 160 TL, saç boyama bin 1170 TL, bıyık boyama 195 TL, sprey sıkma 117 TL, damat tıraşı 2 bin 275, maske 160 TL, ağda (kulak, yüz) 160 TL, jöle ile saça şekil verme 100 TL, ense düzeltme 130 TL, keratin-botox 780 TL ve cilt bakımı ve maskesi de 290 TL oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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