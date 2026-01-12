Haberler

Modern sera yatırımları Salihli'de tarımı güçlendiriyor

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, sera domatesi üreten bir işletmeyi ziyaret ederek tarımsal üretimin önemine vurgu yaptı ve modern sera yatırımlarının verimlilik ve istihdama katkılarını değerlendirdi.

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, yılın 12 ayı tarımsal üretimin gerçekleştirildiği Salihli'de sera domatesi üreten bir işletmeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında işletme yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Güldoğan, üretim alanlarını dolaşarak sera faaliyetleri, üretim kapasitesi ve işletmenin istihdama sağladığı katkılarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kaymakam Güldoğan, tarımsal üretimin Salihli ekonomisi için taşıdığı öneme dikkat çekerek, özellikle modern sera yatırımlarının hem verimlilik hem de istihdam açısından büyük katkı sunduğunu ifade etti. Güldoğan, işletme yetkilileri ve çalışanlara emeklerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ziyarete İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Yasak ile İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri de eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
