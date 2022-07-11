Kaymakam Aydoğan koza hasadına katıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Aydoğan koza hasadına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Kaymakam Aydoğan koza hasadına katıldı

Tunceli'nin Hozat ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en büyük ipek böcekçiliğine yönelik yapılmış en büyük dut bahçesine sahip tesis Kaymakam Melih Aydoğan ile İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen tarafından ziyaret edildi.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en büyük ipek böcekçiliğine yönelik yapılmış en büyük dut bahçesine sahip tesis Kaymakam Melih Aydoğan ile İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen tarafından ziyaret edildi.

Bakanlığın destekleriyle ile kurulan ve ilk kez üretime başlanan tesiste koza hasadı yapılırken, Kaymakam Aydoğan ve beraberindekiler işletme sahibi Nursen Kankotan'dan bilgi aldı. Ziyarette Kaymakam Aydoğan, işletme sahibine bol kazançlar diledi. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Tunceli Aydoğan Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title