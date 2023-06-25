Kaymakam Altıntaş, Kadın Kooperatifleri Fuarını Ziyaret Etti

Kayseri'nin Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, kadın kooperatifleri tarafından düzenlenen fuarı ziyaret ederek, Soğanlı Bez Bebekleri ve İşleri Üretim İşletme Kooperatifi standını da gezdi.

Kayseri'nin Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, 22 kadın kooperatifi üyelerinin hazırladığı yöresel lezzetler ve el emeği ürünlerinin yer aldığı fuarda, Soğanlı Bez Bebekleri ve İşleri Üretim İşletme Kooperatifi standını ziyaret etti.

Altıntaş, valilik öncülüğünde kurulan kadın kooperatifleri için Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde açılan fuarı gezdi.

Soğanlı Bez Bebekleri ve İşleri Üretim İşletme Kooperatifi standını da ziyaret eden Altıntaş, Vali Gökmen Çiçek'in katkılarıyla düzenlenen fuarın kent genelinde faaliyet gösteren tüm kadın kooperatifleri için fırsat olduğunu söyledi.

Soğanlı'da kurulan kooperatifin hızlı bir ilerleyiş içerisinde olduğunu belirten Altıntaş, "100 yıllık geçmişi olan bir bez bebeğin ismiyle kurulan kooperatifte satışlar iyi gidiyor. Emeklerinin karşılığını alan kadınlar yeni alanlara yönelmeye başlıyor. Valimiz Gökmen Çiçek'in destekleriyle başlayan turizm atağıyla misafir sayımızı artıyor. Bu da el emeğiyle yapılan Soğanlı beğenin satışlarını artırıyor." dedi.

Altıntaş, kooperatif ürünlerinin satılmasında fuar etkinliklerinin büyük etkisi olduğunu anımsatarak, kadınların doğrudan iş gücüne katılarak turizmde bizzat yer almalarının memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Kooperatif üyesi kadınlar da Altıntaş'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.