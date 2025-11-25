Kaymakam Alperen Teltik, Eyidemir Köyü'nde Şeker Pancarı Hasadını İnceledi

Dumlupınar Kaymakamı Alperen Teltik, ilçeye bağlı Eyidemir Köyü'nde şeker pancarı hasadı yapılan alanlarda incelemelerde bulundu.

Bölgenin önemli tarımsal faaliyetlerinden biri olan şeker pancarı hasadına katılan Kaymakam Alperen Teltik, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Koral Altınpınar ve çiftçilerle bir araya gelerek sohbet etti. Üreticilerden hasat süreci, verim ve ürün kalitesi hakkında detaylı bilgiler aldı.

Kaymakam Teltik, alın terleriyle toprağı işleyen, ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm çiftçilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat dönemi diledi. - KÜTAHYA