Kastamonu'nun Gayrisafi Yurtiçi Hasılası 2023'te 88 Milyar TL'ye Yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen bilgiye göre, Kastamonu'nun gayrisafi yurtiçi hasılası 2023 yılında 88 milyar 68 milyon TL oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK), '2023 yılı İl Bazında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) İstatistikleri'ni açıkladı. Paylaşılan verilere göre, 2022 yılında 48 milyar 713 milyon TL olan gayrisafi yurtiçi hasılası 2023 yılında 88 milyar 68 milyon TL oldu ve toplam GSYH'den yüzde 0,33 pay aldı. 2022 yılında 129 bin 262 TL olan kişi başına GSYH 2023 yılında 229 bin 612 TL'ye yükseldi. 2023 yılında dolar bazında kişi başına GSYH ise 9 bin 774 dolar oldu. Kastamonu'nun 2023 yılında gayrisafi yurtiçi hasılası içerisinde "sanayi" sektörü yüzde 21,6 pay ile ilk sırada, "kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri" sektörü yüzde 17,3 pay ile ikinci sırada, "tarım, ormancılık ve balıkçılık" yüzde 16,2 pay ile üçüncü sırada, "hizmetler" sektörü yüzde 15,8 pay ile dördüncü sırada yer aldı. - KASTAMONU