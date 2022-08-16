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Bakan Nebati duyurdu! 100 bin kişi tespit edildi

Bakan Nebati duyurdu! 100 bin kişi tespit edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü, gayrimenkul sektörünün ardından araç sektörünü olumsuz etkileyenler için de harekete geçti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü, gayrimenkul sektörünün ardından araç sektörünü olumsuz etkileyenler için de harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu kapsamda fahiş fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef tespit edildiğini duyurdu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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