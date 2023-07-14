Kastamonu'da Kadın Kooperatiflerine Hibe Desteği Sağlandı

Kastamonu'da Ticaret Bakanlığı Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında Azdavay ve Hanönü ilçelerindeki kadın kooperatiflerine ekipman alımı için hibe desteği sağlandı. İmzalanan protokol ile her iki kooperatif de projelerine yazdıkları ekipmanları alarak üretim kapasitelerini artıracak.

Kastamonu'da Ticaret Bakanlığı Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında Azdavay ve Hanönü ilçelerindeki kadın kooperatiflerine ekipman alımı için hibe desteği sağlandı.

Ticaret İl Müdürlüğüne müracaatta bulunarak proje veren Hanönü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Azdavay Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatiflerinin projeleri onaylanarak yüzde 75 hibe almasını içeren protokolünün imza töreni Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın makamında gerçekleştirildi.

Protokol kapsamında her iki kooperatif de elde edeceği 112 bin lira 425 lira hibeyle projelerine yazdıkları fırın tepsi, çelik tencere, derin dondurucu bulaşık makinesi, pastane fırını, fırın standı gibi birçok ekipmanı alarak üretim kapasitesini artıracak.

Vali Çakır, Kastamonu kadınının kooperatifleşme noktasındaki sürecinin hızlanması açısından güzel bir protokol gerçekleştiğini söyledi.

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı'nın uygulanmasının Türkiye'de ilk defa 2020 yılında başladığını belirten Çakır, "Bugüne kadar ilimizde 6 kadın kooperatifimiz faydalanmış ve şu ana kadar toplamda 576 bin 386 lira hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kastamonu'da 10 kadın kooperatifi ve 1 tane de kadın kooperatifi birliği bulunuyor." dedi

Azdavay ve Hanönü'ndeki kadın kooperatiflerinin projelerinin hibe tutarının yüzde 75 olduğunu ve kalan yüzde 25'lik kısmının kooperatifler tarafından finanse edildiğini dile getiren Çakır, iki projenin de tutarının 149 bin 990 lira olduğunu, hibe desteğinin 112 bin lira 425 lira olacağını kaydetti.

Çakır'ın konuşmasının ardından kooperatif temsilcileriyle protokol imzalandı.