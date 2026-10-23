Kastamonu'da 149 tesis hizmete sunuldu, Andıraz Barajı ihalesi yıl sonunda yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da son 24 yılda yaklaşık 53 milyar liralık yatırımla 149 tesisin hizmete sunulduğunu belirterek, 29 milyar liralık Andıraz Barajı'nın ihalesinin bu yıl sonuna kadar gerçekleştirileceğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürlüğü tarafından hizmete alınan binanın açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Yumaklı, suyun tarım, üretim, sanayi ve şehirlerin geleceği açısından önem taşıdığını belirterek, su kaynaklarının korunması, verimli kullanılması, kuraklığa karşı hazırlıklı olunması ve taşkın risklerinin azaltılması gerektiğini ifade etti.

"Son 24 yılda; 149 tesisi yaklaşık 53 milyar liralık yatırımla şehrimizin hizmetine sunduk"

Zonguldak'taki maden ocağı kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Yumaklı, "Rabbim kederli ailelerine, yakınlarına da sabırlar ihsan eylesin. Meydana gelen kazada yaralanan kardeşlerimiz var, rabbim onlara da acil şifalar nasip etsin" dedi.

Su ve su kaynaklarının önemine dikkat çeken Yumaklı, "Su, tarımın, üretimin, sanayinin ve şehirlerimizin geleceğidir. Ancak biz, suyu yalnızca bir kaynak olarak görmüyoruz. Çünkü suyu doğru yönetmek, hem bugünkü sorumluluğumuz hem de gelecek nesillere karşı görevimizdir. Bunun için; suyu korumak, verimli kullanmak, kuraklığa karşı hazırlıklı olmak ve taşkın risklerini azaltmak zorundayız. Taşkın riski denilince özellikle Karadeniz Bölgesinde canı çok yanmış olan bir ilden bahsediyoruz. Bu doğrultuda, kalıcı çözümler üreten politikalarla suya yön veriyoruz. Kastamonu'da bugüne kadar bu anlayışla önemli yatırımlara imza attık. Son 24 yılda; barajlardan sulama tesislerine, hidroelektrik santrallerden taşkın koruma yapılarına kadar 149 tesisi, bugünkü değerlerle yaklaşık 53 milyar liralık yatırımla şehrimizin hizmetine sunduk. Bu yatırımların üçte biri son 5 yılda hayata geçti. Burada asıl önemli olan, bu eserlerin sayısından ziyade, insanımızın hayatında neyi değiştiğidir. O da daha güvenli yerleşim yerleri, daha güçlü bir tarımsal üretim altyapısı, suya erişen topraklar ve ülke ekonomisine katkı sağlayan enerji yatırımlarıdır. Biz yatırımlarımıza bu gözle bakıyoruz" dedi.

"Andıraz Barajı'nın bu yıl sonunda ihalesine çıkacağız"

Kastamonu'daki projelerle ilgili bilgi veren Bakan Yumaklı, "Elbette yapılanlar önemli. Ama ihtiyaçlar devam ediyor. Bizim görevimiz de bu ihtiyaçlara cevap vermek. Bu kapsamda, taşkın risklerini azaltacak, tarımsal üretimi destekleyecek ve su kaynaklarımızı daha verimli kullanmamızı sağlayacak projelerimizi sürdürüyoruz. Şenpazar Valay Çayı Rehabilitasyonu, Azdavay Devrekani Çayı 2. Kısım ve Tosya Suluca Köyü çevresindeki dere ıslahı çalışmalarını yatırım programımıza aldık. Cide'de doğal afet ve taşkın hasarlarının giderilmesine, Pınarbaşı'nda Devrekani ve Zarı çaylarının ıslahına yönelik işlerin ihalelerini gerçekleştirdik. Devrekani Alibeyoğlu Göleti Sulaması ile İnebolu Kızılkara Mahallesi Karadağ Deresi işlerinin sözleşmelerini imzaladık. 14 bin hektarı sulayacak Gökırmak Obrucak Sulamasının yüzde 45'ini tamamladık. Taşkın riskini azaltmak için başlattığımız Araç Çayı Islahı Projemizi 2027 yılı sonunda tamamlayacağız. Kastamonu'nun içme suyu ihtiyacına katkı sağlayacak ve 74 bin dekar tarım arazisinin sulanmasına imkan verecek Gökırmak Kırık Barajı'nda da çalışmalarımız sürüyor. Buradan şehrimiz için önemli bir müjdeyi daha açıklayalım. Tam 29 milyar liraya mal olacak, hem enerji üretimi sağlayacak hem taşkın riskini azaltacak Andıraz Barajı için bu yılsonunda ihaleye çıkacağız. Bunların her biri, vatandaşımızın günlük hayatına dokunan işlerdir. Birinde taşkın riskini azaltıyor, diğerinde çiftçimizin üretim imkanlarını genişletiyoruz. Bir başka projede ise şehrimizin içme suyu geleceğine katkı sağlıyoruz. Bunun yanı sıra, burada Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde; Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Karabük illerimize hizmet vermek üzere DSİ Sondaj Şube Müdürlüğümüzü de kurduk. Devlet Su İşlerimizin bütün bu yatırımları şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

"Devrekani Besi OTB projesinde firmalara yaklaşık 500 milyon lira hibe sağlayacağız"

Devrekani Besi OTB'deki çalışmalarla ilgili de konuşan Bakan Yumaklı, "Şu an altyapı inşaatlarında fiziki gerçekleşme oranımız yüzde 97'ye ulaştı. Yani projeyi tamamlamak üzereyiz. Kırsal Kalkınma Yatırımları desteğinden yararlanan 13 besi işletmesinin üstyapı inşaatı da tamamlandı, bunların 5'inde fiilen besi faaliyetine başlandı. 2026 yılı KKYP hibe desteği kazanan projeleri kısa bir süre önce açıklamıştık. Kastamonu'da 3 farklı kalemde toplam 92 proje hibe almaya hak kazandı. Bu projelere toplamda yaklaşık 500 milyon lira hibe sağlayacağız. Devrekani Besi OTB'de yeni tesisi kurulumu için KKYP'ye başvuran 41 yatırımcıdan 19'unun, sözleşme imzalamaya hak kazandığını da özellikle vurgulamak isterim. Bölgenin tam kapasiteyle faaliyete geçmesiyle 19 bin baş besi kapasitesine, 8 bin 500 ton et üretimine ve bin 500 kişilik doğrudan istihdama ulaşılmasını hedefliyoruz. OTB tamamen faaliyete geçtiğinde, ekonomiye yıllık katkısının 4,5 milyar TL olmasını bekliyoruz. Bir hayırseverimiz tarafından yaptırılacak Gölköy Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz de, inşallah eğitim-öğretime başladığında, bölgemiz ve ülkemiz tarımı için önemli bir kazanım olacak" ifadelerini kullandı.

Vali Meftun Dallı ise, "DSİ Bölge Müdürlüğümüz yaklaşık 23 bin metrekare gibi devasa bir alana paha biçilmez hizmetler veriyor. Bu tesislerin hizmete girmesiyle daha başarılı hizmetler verecekler. Yatırımların hayata geçmesine destek verenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Hizmet binası ve tesisin hayırlı olmasını temenni eden AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay da, "Ülkemizin içinden geçtiği sıkıntılara bakılmaksızın, Kastamonu'muz Türkiye yüzyılı vizyonunda yatırımlarını almaya devam ediyor. Bunun en büyük örneğini DSİ'de yaşıyoruz. DSİ sadece burada yaptığı binalarla değil, sahada hem enerjimize, hem tarımımıza, hem taşkın korumamıza, hem de ilçelerimizin, köylerimizin korunaklı hale getirilmesine çok ciddi mesai harcamaktadır. Suyu yönetmek gerçekten zor. Sayın Bakanımız Kastamonu'ya çok ciddi hizmetler etmektedir. Sayın Bakanımızın desteğini ilimizin tüm ciddi meselelerinde alıyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ise DSİ'nin Kastamonu için çok önemli bir kurum olduğunu vurgulayarak, "Çünkü bizim yurdumuzda suyunda toprağında çok ayrı bir kıymeti var. Bir tarafta tarım arazilerimizin sulanması, diğer tarafta içme suyu ihtiyacımızın karşılanması, taşkınlardan korunma çalışmaları. Bunların her biri insanlarımızın hayatına, üreticimizin emeğine, köylerimizin, ilçelerimizin geleceğine hizmet etmektedir. Kastamonu çok zorlu bir coğrafyaya sahip" diye konuştu.

"Ülkemizin kalkınmasına katkı sağlıyoruz"

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta da şu ifadelere yer verdi:

"DSİ Genel Müdürlüğü olarak, ülkemizin su ve toprak kaynaklarını korumak, geliştirmek ve milletimizin istifadesine sunmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Barajlardan sulama tesislerine, içme suyu yatırımlarından taşkın koruma yapılarına kadar geniş bir alanda yürüttüğümüz çalışmalarla ülkemizin kalkınmasına katkı sağlıyoruz. Elbette böylesine önemli sorumluluklar üstlenen teşkilatımızın, çağın ihtiyaçlarına cevap veren güçlü bir fiziki altyapıya sahip olması da büyük önem taşımaktadır. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz hizmet binalarımız ve tesislerimiz de bu anlayışın bir neticesidir. Bu tesisler, Kastamonu merkez olmak üzere Bartın, Zonguldak ve Karabük illerimizi kapsayan geniş bir coğrafyada önemli görevler üstlenmektedir. Sizlerin desteğiyle ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Kastamonu'muzda da su kaynaklarımızı geliştirmeye, yatırımlarımızı hayata geçirmeye ve vatandaşlarımızın hayatına değer katmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından dua eşliğinde kurdele kesildi. Açılışın ardından Bakan Yumaklı, beraberindeki heyet ile birlikte binayı gezdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı