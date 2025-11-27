Kasım ayında ekonomik güven endeksi artış gösterdi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayında ekonomik güven endeksinin yüzde 1,3 oranında artarak 99,5 değerini aldığını açıkladı.

TÜİK, Kasım 2025 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında artarak 99,5 değerini aldı. Bir önceki aya göre kasım ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,6 oranında artarak 85 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 103,2, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1 oranında artarak 111,8, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 114,2, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 84,9 oldu.