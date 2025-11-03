Haberler

Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Kasım ayı kira zam oranı belli oldu
Güncelleme:
TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte kasım ayında uygulanacak kira artış oranı belli oldu. Buna göre; kiralarda tavan artış oranı yüzde 37,15 olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyonunu aylık yüzde 2,55, yıllık yüzde 32,87 olarak açıkladı. Bu verilere göre 12 aylık ortalamalara esas alınarak hesaplanan kasım ayı kira artış oranı yüzde 37,15 oldu.

YIL BOYUNCA KİRA ARTIŞ ORANLARI

Yıl başından bu yana açıklanan 12 aylık ortalama enflasyona göre kira artış oranları şöyle gerçekleşti:

  • Ocak: %56,35
  • Şubat: %53,83
  • Mart: %51,26
  • Nisan: %48,73
  • Mayıs: %45,80
  • Haziran: %43,23
  • Ağustos: %41,13
  • Eylül: %39,62
  • Ekim: %38,36
  • Kasım: %37,15

Uzmanlar, enflasyonun düşüş eğilimini sürdürmesi halinde yıl sonuna kadar kira artış oranlarında kademeli bir gerileme bekliyor.

Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
