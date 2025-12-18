Quick Finans, kasım ayı 2. El Oto Raporu'nu yayımladı

Quick Finans, SmartIQ işbirliğiyle hazırladığı 2. El Oto Raporu'nun kasım ayına ilişkin verilerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, raporun paylaşılan güncel sayısında, sektöre dair yeni eğilimler bulunuyor.

Kasım ayında sıfır kilometre (km) binek ve hafif ticari araç satışları, 2024 Kasım'a göre yüzde 9,82, artarak 132 bin 984 adet oldu. Geçen aya göre ise yüzde 12,7 arttı.

Bu yıl ocak-kasım arasında satışlar, geçen yıla göre yüzde 10,16 artarak, 1 milyon 176 bin 780 adet olarak gerçekleşti. Kasımda, 2025'in tüm aylarının ve tüm zamanların kasım satış rekorları kırılmasında, Avrupalı otomotiv markalarının, potansiyel pazar daralmasına bağlı olarak ortaya çıkan araç fazlasını Türkiye pazarına iskontolu fiyatlarla kaydırmalarının da etkili olduğu değerlendiriliyor.

Söz konusu gelişmelerle sıfır km araç satışlarının her ay yükselerek devam eden rekorlar serisi ve yıl sonu hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik agresif fiyat ve kredi kampanyalarıyla ikinci el oto fiyat seviyesi cazibesinin azalmasına bağlı olarak ikinci el oto satışları, kasım ayını bir önceki aya göre sınırlı düşüşle, Kasım 2024'e göre ise yüzde 6 düşüşle kapattı.

Buna karşın, yıl genelinde yüzde 7 artış seviyesi korundu. İkinci el otomobil satıcılarından edinilen bilgiye de yer verilen rapora göre, ödeme tercihlerinde banka ve finansman şirketleri yanında, kredi kartıyla taksitlendirme, senetli satış sistemleri ve tasarruf finansman sistemi de yer almaya başladı.

Eylülde toparlanma işaretleri veren ikinci el araç pazarı, ekimdeki yüzde 8'lik gerilemenin ardından kasımda daha sınırlı bir düşüş gösterdi. Satış adetleri Kasım ayında yüzde 1 azalarak 342 bin 264 adede indi.

Ağustos ve eylülde geçen yılın üzerinde seyreden satışlar, ekimde 9 ay sonra ilk kez 2024'ün altına düştü ve yüzde 17'lik daralma görüldü. Eğilim, kasımda ise daha sınırlı düşüşle devam etti.

Kasım 2025'te ayında ikinci el araçların stokta kalma süresi bir önceki aya göre sınırlı artış gösterdi. Pazar genelinde ortalama stok gün sayısı ekimde 42 gün iken kasımda 43 güne yükseldi.

Binek araçlarda satış süresi 42 günden 44 güne çıkarken, ticari araçlarda ise 41 günden 42 güne yükselerek 42 güne yükselerek segmentler genelinde benzer tablo oluştu.

Kasım 2025'te ikinci el hafif ticari araç satışları 48 bin 587 adet olarak gerçekleşti. Hem bir önceki aya kıyasla hem de geçen yılın aynı dönemine göre daha düşük seviyede oluştu. 2024 Kasım'da satışlar 57 bin 167 adet seviyesindeydi.

Eylülde 61 bin 171 adet, ekimde ise 52 bin 760 adet olarak gerçekleşen satışlar, kasımda aşağıyı yönlü seyir izledi.

Satışlar kasımda yeniden artış yönüne döndü

Kasım 2025'te ikinci el elektrikli araç satışları 6 bin 111 adet olarak gerçekleşti. Ekimde görülen 5 bin 81 adetlik seviyenin ardından satışların kasımda yeniden artış yönüne döndüğü görülüyor.

Eylüldeki yükselişin ardından ekim ayında hafif bir gerileme yaşansa da kasımda elektrikli araç talebinin tekrar ivme kazandığı dikkati çekiyor.

Son üç aylık satış trendi, segmentteki ilginin istikrarlı biçimde sürdüğünü ve pazarın dengeli şekilde yoluna devam ettiğini gösteriyor.

Haziran-kasım döneminde ikinci el pazarının yaş dağılımı değişim gösterdi. Pazar payı yüzde 21'den yüzde 27'ye çıkan 0-3 yaş araçlar, son 6 ayın en güçlü artışını kaydetti. Sabit seyreden 4-7 yaş segmenti yüzde 21-22 bandında, 8-11 yaş araçlar ise yüzde 29-31 aralığında dengeli görünüm sergiledi. Haziranda yüzde 26 seviyesinde olan 12-15 yaş grubu ise kasımda yüzde 23 gerileyerek dönem boyunca en dalgalı segment oldu.

Genel görünüm, son 6 ayda pazarın genç araçlara doğru kaydığını gösteriyor.

Haziran-kasım dönemine bakıldığında, ikinci el araç fiyatlarının genel olarak TÜFE artışının altında seyrettiği görülüyor. Bu 6 aylık süreçte 0-3 yaş araçlarda zaman zaman yükselişlerle yaşansa da eğilim ağırlıklı olarak değer kaybı yönünde oldu.

Çoğu ayda ılımlı artışlarla enflasyona yakın bir hareket sergileyen 4-7 ve 8-11 yaş segmentlerine karşılık, 12-15 yaş araçlar, dönem boyunca en istikrarlı fiyat artışını gösteren grup oldu ve çoğu ayda TÜFE'yi yakalayan veya aşan seviyelerde seyretti.