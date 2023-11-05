Karsan, Amerika pazarı için Damera ile anlaştı

Karsan, Kanada'da başarılı bir giriş yaptıktan sonra Amerika pazarı için de distribütörü Damera ile anlaşmaya vardı. Yılın ikinci çeyreğinde 15 araç teslim eden Karsan, ABD pazarındaki varlığını hızla artıracak.

Kanada pazarına, ülkedeki distribütörü Damera ile yılbaşında giriş yapan Karsan, iş ortağı ile Amerika pazarı için de anlaşmaya vardı.

Yılın ikinci çeyreğinde 15 adet aracını Oakville'e teslim eden Karsan, Damera ile imzaladığı yeni distribütörlük anlaşmasıyla da ABD pazarındaki varlığını hızla artıracak.

Avrupa'dan sonra hedef pazar olarak Kuzey Amerika'yı belirlediklerini söyleyen Karsan CEO'su Okan Baş, "Küresel alandaki iş birliklerimiz devam ediyor. Bu kapsamda yıl başında Kanada ile, Kuzey Amerika pazarına hızlı ve iddialı bir giriş yapmıştık. Bu pazarda distribütörlüğümüzü üstlenen Damera ile şimdi de ABD pazarı için distribütörlük anlaşması imzaladık. Bu anlaşma sayesinde tıpkı Avrupa'da olduğu gibi Kuzey Amerika'da da hızlı bir büyüme sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Karsan CEO'su Okan Baş

Eylül ayında Kanada'nın Saint John kentinde yolcu taşımaya başlayan Karsan e-JEST'in, ülkenin 20 fit boyunda toplu ulaşım hizmeti sunan alçak tabanlı ilk elektrikli minibüsü olduğunu hatırlatan Okan Baş, "Hedefimiz, Avrupa pazarında başardıklarımıza benzer bir başarıyı Kuzey Amerika pazarında da gösterebilmek. 'Mobilitenin geleceğinde bir adım önde' olma vizyonumuzla dünyada toplu ulaşımı elektrikliye dönüştürme yolculuğumuzda sıra ABD'ye geldi. Bugün Kanada Saint John, Oakville ve Happy Valley'de toplam 30 e-JEST aracımız bölge halkına hizmet veriyor. Kanada'dan sonra ABD pazarı için de yapılan bu anlaşmanın ardından, Kuzey Amerika'da yapacağımız yeni teslimatlar ile beraber yıl sonunda toplam 100 adet elektrikli e-JEST parkına ulaşmış olacağız" diye konuştu.