Kars'ta Fiyat Denetimleri Sürüyor

Kars'ta market ve işletmelere yönelik fiyat denetimleri aralıksız sürüyor. Tüketicilerin mağdur olmamaları için Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatlarıyla Ticaret İl Müdürlüğü, Belediye ve Defterdarlık personellerinden oluşturulan denetim ekipleri, il genelinde market ve işletmeleri denetliyor.