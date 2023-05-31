Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kars'ta Fiyat Denetimleri Sürüyor

Kars'ta Fiyat Denetimleri Sürüyor

Ekonomi Haberleri

Kars'ta market ve işletmelere yönelik fiyat denetimleri aralıksız sürüyor. Tüketicilerin mağdur olmamaları için Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatlarıyla Ticaret İl Müdürlüğü, Belediye ve Defterdarlık personellerinden oluşturulan denetim ekipleri, il genelinde market ve işletmeleri denetliyor.

Kars'ta market ve işletmelere yönelik fiyat denetimleri aralıksız sürüyor.

Tüketicilerin mağdur olmamaları için Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatlarıyla Ticaret İl Müdürlüğü, Belediye ve Defterdarlık personellerinden oluşturulan denetim ekipleri, il genelinde market ve işletmeleri denetliyor.

Ekipler denetimlerde; alışveriş merkezlerinde stokçuluk, ani fiyat değişimi, aşırı fiyat artışları, raf fiyatları ile kasa fiyatları inceleyerek tutanak tutuluyor.

Ekipler, karşılaştıkları olumsuz durumlarda ise cezai işlem uyguluyor. Denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kars Valiliği Türker Öksüz Kars Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title