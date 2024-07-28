Kars Harakani Havalimanı'nın 2024 Haziran Ayı İstatistikleri Açıklandı

Kars Harakani Havalimanı'nın 2024 yılı Haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıklandı.

Kars Harakani Havalimanı'nda Haziran ayında, iç hat yolcu trafiği 51 bin 66 2oldu. Haziran ayında Kars Harakani Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği 308 olurken, 534 ton yük taşındı.

2024'ün ilk 6 ayında ise Kars Harakani Havalimanı'nda hizmet verilen yolcu 305 bin 598, uçak trafiği bin 925 ve 2 bin 849 ton ise yük taşındı. - KARS