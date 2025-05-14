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Karmod, Tunus'ta Prefabrik İşçi Kampı Kurulumuna Başladı

Karmod, Tunus'ta Prefabrik İşçi Kampı Kurulumuna Başladı
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Karmod, Tunus'un Kafsa şehrindeki fosfat madeni sahasında 450 personel kapasitesine sahip prefabrik işçi kampı yapılarının kurulumu için çalışmalara başladı. Toplam büyüklüğü 2.560 metrekare olan proje, 30 günde tamamlanacak.

Karmod, Kuzey Afrika ülkelerinden Tunus'ta 450 personel kapasitesine sahip prefabrik işçi kampı yapılarının kurulumuna başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre firma Tunus'un Kafsa şehrindeki maden sahası için prefabrik işçi kampı yapıları inşa ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Prefabrik Genel Müdürü Uğur Kadir, fosfat maden sahasında kullanılmak üzere 9 blokluk toplam büyüklüğü 2 bin 560 metrekare (m2) olan projenin kurulumunu 30 günde tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Kadir, ergonomisiyle Karmod şantiye yapılarının enerjiden madenciliğe zorlu çalışma sahalarında tercih edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Zindelik veren ergonomisiyle yapılarımız zorlu çalışma sahalarında marka adımızla özellikle tercih ediliyor. Enerjiden madenciliğe, yol yapımdan havalimanı inşa projelerine ülkemizle birlikte dünyanın bir çok yerinde şantiye yapıları kuruyoruz. Konteyner ve prefabrik yapı modellerimizle projelendirdiğimiz mobilizasyon çözümlerimizde şantiye yapı grubu binalarının tamamı yer alıyor. Şantiye sahalarının en çok ihtiyaç duyulan yapılarından ofis binaları, şantiye yemekhane ve yatakhane binaları, misafirhane, laboratuvar, revir, WC duş yapılarının tamamının üretimini gerçekleştiriyoruz."

Tunus projesi kapsamında üretimini gerçekleştirdikleri şantiye yapılarının fosfat madeni sahasında kullanılacağının altını çizen Kadir, "Tunus'un orta bölümünde yer alan Kafsa şehrindeki fosfat madeni sahası için projelendirdiğimiz şantiye mobilizasyonunda toplam 9 blok yer alıyor. Üretimini prefabrik yapı modelimizle gerçekleştirdik. Bölgeye gönderdiğimiz toplam büyüklüğü 2 bin 560 m2 olan yapıların kurulumu süpervizör ekiplerimizce gerçekleştiriliyor. Saha inşa süresini 30 günde tamamlamayı hedeflediğimiz yapılarımızda toplam 450 personel aynı anda konaklayabilecek. Projede 5 blok 259 m2'lik prefabrik yatakhane, 2 blok 249 m2 şantiye ofisi, 1 blok 518 m2 yemekhane binası ile 1 adet 249 m2 WC Duş binası yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
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