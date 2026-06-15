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KARÇEL, MUGEM projesi için liman vinci üretecek

KARÇEL, MUGEM projesi için liman vinci üretecek
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KARDEMİR bağlı ortaklığı KARÇEL, Milli Uçak Gemisi (MUGEM) projesi kapsamında ASFAT ile imzalanan sözleşme ile 30/5 ton kapasiteli yeni nesil liman vinci üretecek ve mevcut bir vinci modernize edecek.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) bağlı ortaklığı Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ (KARÇEL), Milli Uçak Gemisi (MUGEM) projesi için yeni nesil liman vinci üretecek.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, KARÇEL AŞ'nin yapısal çelik, ağır sanayi montajı ve vinç üretimi alanlarındaki tecrübesini savunma sanayisindeki stratejik bir projeye daha taşıdığı belirtildi.

Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) ile imzalanan sözleşme kapsamında KARÇEL AŞ'nin, bir adet 30/5 ton kapasiteli yeni nesil liman vinci üreteceği aktarılan açıklamada, 35 ton kapasiteli mevcut bir liman vincinin de modernizasyonunu üstleneceği ifade edildi.

Türk donanmasının en büyük gemisi olması planlanan MUGEM projesi kapsamında yürütülecek bu çalışmalarla, üretim ve lojistik süreçlerinin kesintisiz, verimli ve etkin şekilde sürdürülmesine katkı sağlanmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nitelikli insan kaynağı, ileri üretim kabiliyetleri ve teknik uzmanlığıyla vinç üretimi ile ağır sanayi projelerindeki yetkinliğini sürekli geliştiren KARÇEL AŞ, önümüzdeki dönemde de bilgi birikimini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini ülkemize değer katacak projelerde yer alarak sürdürmeye devam edecek."

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
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