Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli otoyol ve yollar üzerindeki bakım, onarım ve yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istiyor. İzmir-Çeşme Otoyolu ve diğer önemli yollarda trafikte yavaşlama ve kısıtlamalar mevcut.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 1-9. kilometrelerinde aydınlatma lambalarının bakım çalışması yapılıyor. Bu nedenle 16 Mayıs'a kadar 00.00-05.00 saatlerinde otoyolun Çeşme istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ şeritten sağlanacak.
Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun 0-40. kilometreleri Toprakkale bağlantı yolunda Osmaniye Organize Sanayi-Gözeneler kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Kocaeli-Yalova yolunun 24. kilometresinde Tonami Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Bursa girişi trafiğe kapatılarak sürücüler yan yola yönlendiriliyor.
Amasya-Turhal yolunun 63-65. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Turhal istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Ankara-Konya yolunun 39-42. kilometrelerinde (Gölbek Kavşağı) yapım çalışmaları sebebiyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
İyidere-İkizdere yolunun 21-28. kilometrelerindeki Hurmalık-1, Hurmalık-2, Güneyce-1 ve Güneyce-2 tünellerinin her iki yönündeki tüplerinde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 09.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Diyarbakır-Siverek yolunun 11-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı tek şeritten iki yönlü devam ediyor.
Antalya-Isparta yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Bursa-Balıkesir yolunun 26-30. kilometrelerinde Susurluk-Balıkesir istikametindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Kastamonu-Tosya yolunun 0-5. kilometrelerindeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.