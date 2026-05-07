Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 1-9. kilometrelerinde aydınlatma lambalarının bakım çalışması yapılıyor. Bu nedenle 16 Mayıs'a kadar 00.00-05.00 saatlerinde otoyolun Çeşme istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ şeritten sağlanacak.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun 0-40. kilometreleri Toprakkale bağlantı yolunda Osmaniye Organize Sanayi-Gözeneler kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Kocaeli-Yalova yolunun 24. kilometresinde Tonami Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Bursa girişi trafiğe kapatılarak sürücüler yan yola yönlendiriliyor.

Amasya-Turhal yolunun 63-65. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Turhal istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Ankara-Konya yolunun 39-42. kilometrelerinde (Gölbek Kavşağı) yapım çalışmaları sebebiyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İyidere-İkizdere yolunun 21-28. kilometrelerindeki Hurmalık-1, Hurmalık-2, Güneyce-1 ve Güneyce-2 tünellerinin her iki yönündeki tüplerinde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 09.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 11-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı tek şeritten iki yönlü devam ediyor.

Antalya-Isparta yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bursa-Balıkesir yolunun 26-30. kilometrelerinde Susurluk-Balıkesir istikametindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 0-5. kilometrelerindeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.