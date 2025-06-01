Karayollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Trafik Düzeni
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli kesimlerdeki yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerektiğini duyurdu. TAG Otoyolu dahil olmak üzere birçok yolda ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Yılankale-Ceyhan kavşakları kesimi 0-2. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Sakarya-Bilecik yolunun 29-33. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Düzce-Akçakoca yolunun 16-17. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.
Muğla-Denizli yolunun 35-38. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Kayseri-Niğde yolunun 2-8. kilometrelerindeki yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.
Korkuteli-Elmalı yolunun 48-51. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13-15. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa istikametinde ulaşım, servis yoluna yönlendiriliyor.
Samsun-Ordu yolunun 1-9. kilometrelerindeki (Otogar Kavşağı-Belediye Evleri Katlı Yol) üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Malatya-Elazığ yolunun 12-13. kilometrelerindeki İkizce TOKİ Kavşağı'nda yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 42-44. kilometrelerindeki (Trabzon Üniversitesi mevkisi) üstyapı onarım çalışması nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde kısa sürelerle yol trafiğe kapatılarak ulaşım, tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.