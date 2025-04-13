Karayollarında Yapım Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Aksamalar
Kara yollarının bakımı ve yapım çalışmalarından dolayı bazı güzergahlarda trafik akışı yavaşlıyor. Yol durumu bültenine göre çeşitli bölgelerde kontrollü geçişler uygulanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmit-Kandıra yolunun 22-24. kilometrelerindeki sondaj çalışmaları nedeniyle ulaşım sol şeritten gidiş geliş şeklinde sağlanıyor.
Aydın-Denizli yolunun 20-21. kilometrelerindeki Kumkısık Kavşağı'nda köprü genişletme çalışmaları sebebiyle bir şerit trafiğe kapatılırken ulaşım diğer şeritten sürdürülüyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan gerçekleşiyor.
Burdur-Antalya yolunun 95-96. kilometrelerindeki (Kepezüstü mevkii) köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları devam ediyor.
Artvin-Erzurum yolunun 11. kilometresindeki yol genişletme çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerindeki Nizip ve Birecik geçişlerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Burdur-Antalya yolunun 44-45. kilometreleri arasındaki Altınkale Köprülü Kavşağı ve yol yapım çalışmaları devam ediyor.
Tosya-Osmancık yolunun 41-46., Karaman-Ermenek yolunun 50-76. ve 82-93. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Hacılar-Erciyes-Develi yolunun 7-8. kilometrelerindeki yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım servis yolundan gerçekleşiyor.