Karayollarında Onarım Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Aksamalar
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli otoyollarda ve yolların belirli kesimlerinde onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemeleri olacağını duyurdu. Sürücülerden hız sınırlarına ve trafik işaretlerine uymaları istendi.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşakları 0-5. kilometrelerindeki münferit bozulmaların yamayla onarım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 0-1. kilometrelerindeki deprem hasarlarının onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Narlıdere Kavşağı mevkisindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.
Akçakoca-Düzce yolunun 23-26. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49. kilometrelerindeki (Çaydeğirmeni belde geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Darıca-Malatya yolunun 27-30. kilometrelerindeki Develi mevkisinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 8-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.
Tirebolu-Doğankent yolu, 10-11. kilometrelerindeki genişletme çalışması dolayısıyla kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.