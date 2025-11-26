Karayollarında Çalışmalar Devam Ediyor, Trafik İşaretlerine Dikkat
Karayolları Genel Müdürlüğü, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çeşitli yolların bazı kesimlerinde trafik akışının kontrollü sağlandığını bildirdi. Sürücülerden trafik işaretlerine uymaları istendi.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Kuyuluk-Çeşmeli kavşakları 0-1. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Narlıdere Kavşağı mevkisinde yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritten sürdürülüyor.
Akçakoca-Düzce yolunun 20-24. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Akçakoca-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Tekirdağ-Muratlı yolunun 17-21. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten çift yönlü sağlanıyor.
Antalya-Manavgat yolunun 14-16. kilometrelerindeki Serik Köprülü Kavşağı köprü bakım onarım çalışması ile Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 27-29. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 39-42. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Hopa-Borçka-Artvin yolunun 62. kilometresinde bulunan Sümbüllü 4 Tüneli'ndeki elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.