Haberler

Karayollarında Çalışmalar Devam Ediyor, Trafik İşaretlerine Dikkat

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karayolları Genel Müdürlüğü, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çeşitli yolların bazı kesimlerinde trafik akışının kontrollü sağlandığını bildirdi. Sürücülerden trafik işaretlerine uymaları istendi.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Kuyuluk-Çeşmeli kavşakları 0-1. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Narlıdere Kavşağı mevkisinde yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritten sürdürülüyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 20-24. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Akçakoca-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Tekirdağ-Muratlı yolunun 17-21. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten çift yönlü sağlanıyor.

Antalya-Manavgat yolunun 14-16. kilometrelerindeki Serik Köprülü Kavşağı köprü bakım onarım çalışması ile Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 27-29. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 39-42. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 62. kilometresinde bulunan Sümbüllü 4 Tüneli'ndeki elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en güçlü kadını kadın değilmiş!

Dünyanın en güçlü kadınıydı, gerçek bambaşka çıktı
DEM Parti'den 'İmralı tutanakları kamuoyuyla paylaşılsın' talebi

DEM Parti'den ezber bozan talep! Karar yarın verilecek
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil

Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak

Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak
Dünyanın en güçlü kadını kadın değilmiş!

Dünyanın en güçlü kadınıydı, gerçek bambaşka çıktı
Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı

Trump'ın uykularını kaçıracak! Maliyeti yok ve seri üretimi başladı
Erzincan'da baba ile oğlu evlerinde ölü bulundu

Baba ile oğlunun korkunç sonu! Oklar tek bir şüpheye işaret ediyor
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Antalya'da 25 ton bozuk tavuk ele geçirildi

Yakalanmasa koca şehri zehirleyeceklerdi! Görüntüler mide bulandırdı
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Taşacak Bu Deniz'in yıldızlarına O Ses Türkiye'den teklif

Taşacak Bu Deniz'in yıldızlarına sürpriz teklif! Acun'dan davet
Galatasaray'da acı tesadüf

Galatasaray'da acı tesadüf
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.