Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Adapazarı Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları nedeniyle Adapazarı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Çalışmalar 24 saat esasına göre yapılıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 15-20. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle 2 Ocak'a kadar Aydın istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü sürdürülecek. Buharkent giriş ve çıkışları trafiğe açık olacak.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun 2-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerinde 11 Şubat'a kadar sürecek otoyol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara ve Samsun istikametlerinde sol şeritler trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Darıca-Malatya yolunun 27-30. kilometrelerindeki (Develi mevkisi) üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ordu-Fatsa yolunun 3-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 12-56. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki trafik levhası montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 19-24. kilometrelerinde Çanakkale-Lapseki istikametindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Lapseki-Çanakkale istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 2-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun İnebolu-Kastamonu istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.