Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi ve diğer güzergahlardaki bakım, onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmalarını ve trafik işaretlerine uymalarını hatırlattı. Çeşitli yollar üzerinde ulaşım kontrollü ve iki yönlü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 4-12. kilometrelerinde bakım-onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarımı yapılarak, trafik akışı diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Toprakkale-İskenderun (TİS) Otoyolu'nun??????? Toprakkale bağlantı yolu Osmaniye Organize Sanayi-Gözeneler kavşakları 0-4. kilometrelerdeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerinde bulunan 20 tünelin elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.30'a kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.
Ankara-Konya yolunun 39-41. kilometrelerindeki (Gölbek Kavşağı) yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerindeki yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Malatya-Gölbaşı yolunun 73-82. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Baladız-Isparta-Antalya yolunun 20-22. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Çanakkale-Çan devlet yolunun 38-40. kilometrelerindeki taş duvar çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü devam ediyor.
Bartın-Karabük il sınırı-Safranbolu-Karabük-Kastamonu yolunun 39-42. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bartın istikameti trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.