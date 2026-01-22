Haberler

Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğü, TEM Otoyolu ve diğer çeşitli yollar üzerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafikte yavaşlama ve dikkat edilmesi gereken işaretler hakkında uyarılarda bulundu. Çeşitli bölgelerdeki yol kapatmaları ve kontrollü geçiş ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Adapazarı Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları nedeniyle Adapazarı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı kollarında otoyol aydınlatma direklerinin değişimi ve sistemlerinin revizyon çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple Gaziemir ve Buca Doğu kavşaklarının kollarında 21.00-05.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım bir sonraki kavşaktan gerçekleştiriliyor.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 2-3. kilometrelerindeki onarım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Ayancık-Sinop yolunun 19. kilometresinde heyelan çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 44-50. kilometrelerinde Geçilmez ve Uluburun tünellerinde yapılacak elektrik ve elektronik sistemlerinin bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Antalya-Alanya yolunun 0-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Afyonkarahisar-Çifteler-Emirdağ yolunun 22-23. kilometrelerinde hızlı tren üst geçit çalışmaları sebebiyle Emirdağ yönü trafiğe kapatılarak ulaşım Çifteler istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Gölbaşı-Adıyaman yolunun 58-59. kilometrelerinde Eğriçay Köprüsü'ndeki sanat yapısı çalışmaları dolayısıyla mevcut köprü üzerinde trafik akışı Gölbaşı-Adıyaman istikametinden iki şeritli, yeni köprüde ise Adıyaman-Gölbaşı istikametinden tek şeritli devam ediyor.

????Yeniköprü-Yüksekova yolunun 51-55. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışına servis yolundan kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi





