Malatya Çevre Yolu'nun 1. Etabı açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya Çevre Yolu'nun Malatyalıların yaşam kalitesini yükseltmek için hayata geçirdikleri yeni bir dev eser olarak tarihteki yerini alacağını kaydetti.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle katıldığı Malatya Çevre Yolu'nun 1. Etabı'nın açılışında, mübarek ramazan ayının ilk gününü idrak ettikleri bu kutlu günde, Malatya'ya nefes aldıracak, şehir içi trafiğini rahatlatacak kısmı hizmetine sunmanın onuru ve gururunu yaşadıklarını anlattı.

Yalnızca son 2 hafta içinde, dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü hem millete, hem de tüm dünyaya kazandırdıklarını belirten Karaismailoğlu, "101 kilometrelik Malkara Çanakkale Otoyolu'nu açtık. Tokat Havalimanı'nı milletimizin hizmetine sunduk. Antalya Havalimanı ile Hazinemize 2,138 milyar avro kazandırdık." dedi.

Karaismailoğlu, "Devlet aklıyla planlanan, inşa edilen ve hizmete sunulan her bir projemiz, ülkemizin stratejik hedeflerine ulaşmasını sağlayan çok değerli adımlardır. O nedenle projelerimize, eserlerimize yapılan saldırıların aslında Türkiye'nin aydınlık geleceğine, milletimizin refahına yapıldığının farkındayız. Vatanımız, milletimiz için en doğrusu neyse onu yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Binlerce yıllık geçmişiyle, üç kıta arasındaki ticaret ve kültür alışverişlerinin yapıldığı Tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan Malatya'nın her daim iktisadi ve kültürel açıdan önemli merkez olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Malatya, günümüzde de kara, hava ve demir yolu ulaşım ağlarını buluşturan konumuyla 16 ilin geçiş noktasıdır. Malatya şehir merkezinden geçen mevcut yolda yaşanan trafik yoğunluğunu azaltacak Malatya Çevre Yolu projesini hayata geçirdik ve bugün 26 kilometrelik 1. Kesimi'ni hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız 1. Kısım kapsamında 17,5 kilometre uzunluğundaki Darende-Gölbaşı ayrımı-Sivas ayrımı arası ile 9 kilometre uzunluğundaki Akçadağ bağlantı yolu olmak üzere toplam 26 kilometrelik yol kesimini tamamladık. Kalan kesimlerde yapım çalışmalarına da hızla devam ediyoruz. Çevre yolumuz, Malatyalı vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için hayata geçirdiğimiz yeni bir dev eser olarak tarihteki yerini alacaktır. Malatya, Anadolu'yu anayurt yapan destanlar şehrinin adıdır. Malatya'nın da ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmeye ve geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz."

"Bizim derdimiz hizmet ve eser siyasetidir." diyen Karaismailoğlu, Malatya Çevre Yolu 1. Etabı'nın başta Malatya olmak üzere tüm Türkiye ve millete hayırlı uğurlu olmasını diledi, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu ve protokol üyeleri, yolun açılış kurdelesini kesti.

Malatya Çevre Yolu

Bugün 26 kilometresi açılan Malatya Çevre Yolu ile yıllık toplamda 186 milyon lira tasarruf sağlanacak, karbon salınımı 19 bin 173 ton azalacak.

Doğu Anadolu Bölgesi'ni batıya bağlayan ve 16 ilin geçiş güzergahında yer alan Malatya şehir geçişi de Çevre Yolu ile birlikte rahatlayacak.

25 köprünün yer aldığı proje ile şehir geçişi 35 dakika kısalacak.