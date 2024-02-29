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Karadeniz'in kuru fasulyesi istavrit balığı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

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Giresun'un Piraziz ilçesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, Karadeniz'de avlanma sezonunun kısaldığını ve istavrit balığının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Giresun'un Piraziz ilçesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, birçok balık çeşidinin ardından Karadeniz'in kuru fasulyesi olarak nitelendirilen istavrit balığının da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ileri sürdü.

Karadeniz'de her geçen yıl avlanma sezonunun kısaldığına dikkat çeken Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, "Doğu Karadeniz'de bu sezon palamut olmayınca hamsi sezonu erken başlayıp erken bitti. Oysaki hamsi sezonu en az Ocak ayına kadar devam etmesi gerekirdi. Bunun tek nedeni ise bilinçsiz avlanma ve sürdürülebilir bir balıkçılık yapılmadığındandır. Balıkçılıkla ilgili birçok platformlarda, toplantılarda gündeme getirdiğimiz gibi av sezonu balıkların büyümesine fırsat vermeden avlanmaya başlıyor. Oysaki eylül ayında değil ekim ayında avlanma başlamalıdır" dedi.

"Karadeniz'de hamsiden sonra Karadeniz'in kuru fasulyesi olarak nitelendirdiğimiz istavrit balığı da yoğun av nedeniyle yok olmak tehlikesi ile karşı karşıya" diyen Arslan "Geçmişte birçok balık çeşidi varken bugün sadece palamut, hamsi, istavrit ve mezgit kalmıştır. Şuanda hamsi sezonu bittiği için avlanan istavrit adeta katlediliyor. Standartların altında avlanıyor. Bu balıklar büyümeden, yumurtalamasına fırsat vermeden katliam yapılır gibi avlanılıyor. Buna bir "Dur" denilmeli. Yapılan denetimler tezgahlarda değil, balıkçı teknelerinde yapılmalıdır. Yoksa sürdürülebilir bir balık avcılığımız kalmayacaktır" şeklinde konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hamdi Arslan Karadeniz Giresun Piraziz Balıkçılık Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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