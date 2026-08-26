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Novorossiysk Tahıl Terminali Onarımı 4 Ay Sürebilir

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Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk kentinde insansız hava aracı (İHA) saldırısında hasar gören Novorossiysk Tahıl Ürünleri Kombinası'na ait terminal altyapısının onarımının dört ay kadar sürebileceği bildirildi.

Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk kentinde insansız hava aracı (İHA) saldırısında hasar gören Novorossiysk Tahıl Ürünleri Kombinası'na ait terminal altyapısının onarımının dört ay kadar sürebileceği bildirildi.

Novorossiysk Tahıl Ürünleri Kombinası tarafından yapılan açıklamada, 12 Ağustos'ta düzenlenen İHA saldırısında şirketin tahıl ihracatında kullandığı özel tesis ve ekipmanlar dahil olmak üzere üretim altyapısının hasar gördüğü belirtildi.

Hasar nedeniyle sevkiyatların geçici olarak durdurulduğu aktarılan açıklamada, "Yönetimin ön değerlendirmesine göre, ürün sevkiyatı imkanının yeniden sağlanması, uygulanacak aktarma teknolojisine bağlı olarak bir ila dört ay sürebilir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hasar gören tesislerde teknik incelemelerin sürdüğü ve gerekli onarım çalışmalarının kapsamının belirlendiği kaydedilerek, altyapının tamamen ne zaman yeniden faaliyete geçirileceğine ilişkin kesin sürenin henüz belirlenemediği bildirildi.

Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk Limanı'nda faaliyet gösteren Novorossiysk Tahıl Ürünleri Kombinası, Rusya'nın en büyük derin su tahıl terminalleri arasında yer alıyor.

Şirket verilerine göre, terminalin yıllık tahıl sevkiyat kapasitesi 7,1 milyon ton, depolama kapasitesi ise yaklaşık 300 bin ton seviyesinde bulunuyor.

Rusya, tahıl ihracatının önemli bölümünü Karadeniz limanları üzerinden yaparken Temmuz 2025-Haziran 2026 dönemini kapsayan tarım sezonunda 54,3 milyon ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA
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