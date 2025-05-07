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Karaca'nın 'Clay Yemek Takımı' Red Dot Design Awards 2025'te Ödül Aldı

Karaca'nın 'Clay Yemek Takımı' Red Dot Design Awards 2025'te Ödül Aldı
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Karaca, 'Streamline' serisinin 'Clay Yemek Takımı' ile Red Dot Design Awards 2025'te uluslararası tasarım ödülüne layık görüldü. Doğadan ilham alınarak tasarlanan bu yemek takımı, özel davetlerde ve günlük kullanımda şıklığıyla dikkat çekiyor.

Karaca, "Streamline" serisine ait "Clay Yemek Takımı" ile Red Dot Design Awards 2025 kapsamında uluslararası tasarım ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, doğadan ilham alınarak tasarlanan özgün "Streamline" serisi, Red Dot Design Awards jürisi tarafından ödüle değer bulundu.

Türkiye'de tasarlanan ve serinin öne çıkan ürünü olan "Clay Yemek Takımı", çağdaş ev dekorasyonuna uyum sağlayan tasarımıyla hem günlük kullanımda hem de özel davetlerde tercih ediliyor.

Yenilikçi ürün yelpazesiyle her ihtiyaca uygun çözümler sunan Karaca, Clay Yemek Takımı ile ergonomi, işlevsellik ve inovasyon gibi kriterlerin değerlendirdiği Red Dot Desing Awards'ta aldığı ödülle bir kez daha küresel arenada Türkiye'nin tasarım alanındaki iddiasını perçinledi.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
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