Karabük Üniversitesi'nden Fosil Yakıtların Emisyonlarını Azaltan Yeni Çalışma

Karabük Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri, fosil dizel yakıtın biyolojik olarak modifiye edilmesi üzerine çalışma yürüttü.

Yakıt emisyonlarının biyolojik modifikasyonla azaltılması ile ilgili 1 yıldır çalışma yürüten akademisyenler, yakıt adaptasyonundan sonra yakıt denemeleri ve motor testleri yaptı.

Testler sonucunda biyolojik modifikasyonun başarılı olduğu, yakıt emisyonlarını düşürdüğü ve yakıt kalitesini yeni seviyeye getirdiğini gören akademisyenler, fosil dizel yakıtta yaptıkları biyolojik modifikasyonla ticari ürün üretmeyi hedefliyor.

"Analiz sonuçları yakıt özelliklerinin iyileştiğini gösterdi"

Karabük Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Samet Uslu, AA muhabirine, çalışmanın, yeni bir yakıt üretimi olmadığını, olan yakıtın özelliklerinin iyileştirilmesi olduğunu söyledi.

Uslu, analiz sonuçlarının kendilerine yakıt özelliklerinin iyileştiğini gösterdiğini anlatarak, "Motor testleri sonucunda emisyonların azaldığı aynı zamanda da gücün arttığını tespit ettik. Çalışmanın sera gazı etkisinin günden güne arttığı dünyamız için oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Bununla her türlü fosil yakıt özellikle dizel yakıtlar iyileştirilebilir." diye konuştu.

Fosil dizel yakıtta yaptıkları biyolojik modifikasyonla ticari ürün üretmeyi hedeflediklerini belirten Uslu, "Yakıt katkı maddesi gibi direkt depoya katılabilen ya da rafinasyon işleminde işleme ek eklenti olarak katılabilen ticari ürün geliştirmeyi planlıyoruz." dedi.

"Fosil yakıtların emisyon seviyelerini düşürmeyi amaçlıyoruz"

Karabük Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rahman Çalhan da çalışmayla fosil yakıtların emisyon seviyelerini düşürmeyi amaçladıklarını söyledi.

Günümüzde elektrikli araçlara oldukça yoğun ilgi olduğuna işaret eden Çalhan, "Giderek de kullanımları artıyor ancak hali hazırda milyonlarca araç hala fosil yakıtları kullanmakta. Bu nedenle fosil yakıtların çevreye verdikleri emisyonları düşürmemiz gerekiyor. Yaptığımız çalışma da bu emisyonları düşürmeye yönelik olduğu için hem çevreye hem de doğamıza katkı sunacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Karabük Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayhan Kocaman ise diğer testler ve analizlerinin devam ettiğini dile getirerek, Avrupa Birliği ve diğer sivil toplum kuruluşlarının da emisyonların azaltılması için çaba gösterdiğini kaydetti.