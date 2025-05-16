Karabük'te Trafiğe Kayıtlı Motorlu Kara Taşıt Sayısı 81 Bin 469

Karabük'te Trafiğe Kayıtlı Motorlu Kara Taşıt Sayısı 81 Bin 469
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TÜİK verilerine göre, Karabük'te Nisan ayı itibarıyla motorlu kara taşıt sayısı 81 bin 469'a ulaştı. Türkiye genelinde ise trafiğe kaydedilen araç sayısı 191 bin 983 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Karabük'te nisan ayı itibariyle motorlu kara taşıt sayısı 81 bin 469 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, Nisan ayında Türkiye genelinde 191 bin 983 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, toplam kayıtlı taşıt sayısı 31 milyon 976 bin 478'e ulaştı.

Batı Karadeniz illerinden Karabük'te Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 81 bin 469 oldu. TÜİK verilerine göre Karabük'teki taşıtların 46 bin 362'sini otomobil, 10 bin 426'sını kamyonet, 3 bin 380'ini kamyon, 12 bin 48'ini motosiklet, 1.601'ini minibüs, 590'ını otobüs, 6 bin 713'ünü traktör ve 349'unu özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Zonguldak'ta bu sayı 197 bin 269, Bartın'da ise 65 bin 830 oldu. Böylece üç ilde trafiğe kayıtlı araç sayısı toplamda 344 bin 568'e yükseldi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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