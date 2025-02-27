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Karabük'te Ramazan Pidesi Fiyatları Belli Oldu

Karabük'te Ramazan Pidesi Fiyatları Belli Oldu
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Karabük Kahveci Lokantacı Otelci Pastacı Fırıncı ve Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Fikret Arslan, 310 gramlık yumurtalı pidenin fiyatını 30 TL olarak açıkladı. Geçen yıl 20 TL olan fiyat, bu yıl yüzde 50 zamlanarak belirlendi.

Karabük Kahveci Lokantacı Otelci Pastacı Fırıncı ve Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Fikret Arslan, 310 gramlık yumurtalı pidenin TL'den satılacağını bildirdi.

Karabük'te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Kahveci Lokantacı Otelci Pastacı Fırıncı ve Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Fikret Arslan, Karabük Esnaf Odaları Birliğinin onayından sonra 310 gram sade pidenin 25 TL, yumurtalı pidenin de 30 liradan satılmasına karar verildiğini duyurdu.

Geçen yıl 20 TL'den satılan yumurtalı Ramazan pidesi geçen yıla oranla yüzde elli zamlanmış oldu. - KARABÜK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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