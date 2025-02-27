Karabük'te Ramazan Pidesi Fiyatları Belli Oldu

Karabük Kahveci Lokantacı Otelci Pastacı Fırıncı ve Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Fikret Arslan, 310 gramlık yumurtalı pidenin TL'den satılacağını bildirdi.

Karabük'te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Kahveci Lokantacı Otelci Pastacı Fırıncı ve Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Fikret Arslan, Karabük Esnaf Odaları Birliğinin onayından sonra 310 gram sade pidenin 25 TL, yumurtalı pidenin de 30 liradan satılmasına karar verildiğini duyurdu.

Geçen yıl 20 TL'den satılan yumurtalı Ramazan pidesi geçen yıla oranla yüzde elli zamlanmış oldu. - KARABÜK