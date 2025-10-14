Haberler

Karabük'te Ekmek Fiyatlarına Zam: 200 Gram Ekmek 15 TL Oldu

Karabük'te 15 Ekim 2025'ten itibaren 200 gram ekmek 15 TL, 400 gram ekmek 30 TL ve 600 gram ekmek 60 TL'den satışa sunulacak.

Karabük'te 200 gram ekmek fiyatı 15 TL olurken, yeni fiyat tarifesinin 15 Ekim'den itibaren geçerli olduğu belirtildi.

Karabük Kahveci, Lokantacı, Otelci, Pastacı, Fırıncı ve Bakkallar Esnaf Odası'ndan alınan bilgiye göre Karabük'te 200 gram ekmeğin fiyatı 15 TL oldu. Yeni fiyatlar 15 Ekim 2025 Çarşamba gününden itibaren yürürlüğe girecek.

Esnaf Odası tarafından yayımlanan fiyat listesine göre, 400 gram ekmek 30 TL, 300 gram köy ekmeği, çavdar ekmeği, kepekli ve tam buğday ekmeklerinin her biri yine 30 TL olarak belirlendi. 600 gramlık ürünler ise 60 TL'den satışa sunulacak. - KARABÜK

