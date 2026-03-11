Kara yollarında durum
Kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik işaretlerine uyulması gerekiyor. Bazı otoyollarda ve yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları nedeniyle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından sağlanıyor. Çalışmalar 24 saat esasına göre yapılıyor.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun Yalkıdere Köprüsü Aydın istikametinde derz bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 2-3. kilometrelerinde (Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerinde, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara ve Samsun yönlerinde sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor.
Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresindeki Yeni Zigana Tüneli'nin Gümüşhane yönündeki tüpünde drenaj sistemi bakım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Samsun-Ordu yolunun 13-15. kilometrelerinde Nefise Akçelik Tüneli'nin Samsun yönündeki çıkışında gizli buzlanma nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 15-16. kilometrelerinde heyelan sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Balıkesir-Akhisar yolunun 9. kilometresindeki Pamukçu Kavşağı'nda üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.