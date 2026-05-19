Yol Çalışmaları Uyarısı: Trafik İşaretlerine Uyun

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir çevre yolunda yer alan Seyrek Köprüsü'nün Menemen istikametinde yürütülen derz yenileme çalışmaları nedeniyle sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Avrupa Otoyolu Hadımköy-Çatalca kavşaklarında yer alan Karasu Viyadüğü'nün yaklaşım betonu ve derz onarım çalışmaları sebebiyle şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallelerinin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım, servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Mersin-Adana güzergahı, Mersin Alın Gişeleri ile Tarsus OSB Kavşağı arasındaki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım Adana-Mersin istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerindeki yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Antalya-Isparta yolunun 0-3. kilometreleri ve Afyonkarahisar-Uşak devlet yolunun Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'ndaki yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Tokat-Sivas yolunun 19-22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Savaştepe-Balıkesir yolunun 20-21. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 0-1. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç
