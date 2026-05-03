Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Sakarya-Bilecik yolunun 24-26. kilometrelerinde yapım ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Muğla-Marmaris Ayrım-Ortaca yolunun 52-53. ve Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Beypazarı-Ayaş yolunun 20-24. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Beypazarı-Ayaş istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun Mekece-Bozüyük istikameti 49-51. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Bozüyük-Mekece istikametinden kontrollü devam ediyor.

Niksar-Reşadiye yolunun 12-15. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle Reşadiye istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma Niksar istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Çanakkale-Çan yolunun 25-26. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çifteler-Emirdağ yolunun 22-23. kilometrelerinde hızlı tren üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle Emirdağ istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bartın-Karabük il sınırı-Safranbolu-Karabük yolunun 39-42. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Bartın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ağrı-Doğubayazıt yolunun 42-48. kilometrelerinde devam eden yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, Ağrı-Doğubayazıt istikametinden iki yönlü devam ediyor.