Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamındaki 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.
İzmir-Aydın Otoyolu'nda Torbalı Bağlantı Yolu Devlet Demir Yolları Köprüsü'nün Gaziemir istikameti 2-3. kilometrelerindeki derz onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı sağ şeritten sürdürülüyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri İstanbul istikametinde Ayaş Köprüsü'ndeki genleşme derzi değişim çalışmaları sebebiyle 3. ve 4. şeritler araç trafiğine kapatılarak ulaşım diğer şeritlerinden kontrollü devam ediyor.
Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesimi 2-3 ve Antalya-Isparta yolunun 34-36. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun 16-22. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Bulancak-Giresun-Tirebolu yolunun 49. kilometresindeki Uluburun Tüneli'nin Giresun-Tirebolu yönündeki tüpünde yapım, bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Bursa-Kocaeli yolunun 26. kilometresindeki Tonami Köprülü Kavşağı'nda derz çalışmaları dolayısıyla Bursa yönünde trafik akışı alt koldan kontrollü devam ediyor.
Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 27-29. kilometrelerinde Bartın-3 Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 24-29. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.