Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamındaki 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda Torbalı Bağlantı Yolu Devlet Demir Yolları Köprüsü'nün Gaziemir istikameti 2-3. kilometrelerindeki derz onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı sağ şeritten sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri İstanbul istikametinde Ayaş Köprüsü'ndeki genleşme derzi değişim çalışmaları sebebiyle 3. ve 4. şeritler araç trafiğine kapatılarak ulaşım diğer şeritlerinden kontrollü devam ediyor.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesimi 2-3 ve Antalya-Isparta yolunun 34-36. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun 16-22. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bulancak-Giresun-Tirebolu yolunun 49. kilometresindeki Uluburun Tüneli'nin Giresun-Tirebolu yönündeki tüpünde yapım, bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Bursa-Kocaeli yolunun 26. kilometresindeki Tonami Köprülü Kavşağı'nda derz çalışmaları dolayısıyla Bursa yönünde trafik akışı alt koldan kontrollü devam ediyor.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 27-29. kilometrelerinde Bartın-3 Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 24-29. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.