Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamındaki 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda Torbalı Bağlantı Yolu Devlet Demir Yolları Köprüsü'nün Gaziemir istikameti 2-3. kilometrelerindeki derz onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı sağ şeritten sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri İstanbul istikametinde Ayaş Köprüsü'ndeki genleşme derzi değişim çalışmaları sebebiyle 3. ve 4. şeritler araç trafiğine kapatılarak ulaşım diğer şeritlerinden kontrollü devam ediyor.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesimi 2-3 ve Antalya-Isparta yolunun 34-36. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun 16-22. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bulancak-Giresun-Tirebolu yolunun 49. kilometresindeki Uluburun Tüneli'nin Giresun-Tirebolu yönündeki tüpünde yapım, bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Bursa-Kocaeli yolunun 26. kilometresindeki Tonami Köprülü Kavşağı'nda derz çalışmaları dolayısıyla Bursa yönünde trafik akışı alt koldan kontrollü devam ediyor.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 27-29. kilometrelerinde Bartın-3 Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 24-29. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete'de

"Felaketi yaşıyoruz" demişti! 10 yıllık genelge Resmi Gazete'de
Sevgilisiyle bastığı en yakın arkadaşını öldüresiye dövdü

En yakın arkadaşına ihanetinin bedelini çok fena ödetti

Özgür Demirtaş'tan altın için çılgın tahmin

Özgür Demirtaş'tan altın için çılgın tahmin! Rakam bile verdi

Avrupa Yakası'nın Şesu'su Bülent Polat köy hayatını seçti: Ne elektrik var ne telefon

Şöhreti bırakıp köye yerleşti: Ne elektrik var ne telefon
Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması: Elinde bilgisi olan, belgesi olan, ortaya koymayan namerttir

Soylu, Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili sessizliğini bozdu
Sevgilisiyle bastığı en yakın arkadaşını öldüresiye dövdü

En yakın arkadaşına ihanetinin bedelini çok fena ödetti

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki üvey kardeşini öldürdü

Üvey kardeşlerine kurşun yağdırdı, komşu ile kaçarken yakalandı
Fuze filminin 'sarı filtreli' İstanbul sahneleri tepki çekti

Hollywood filmindeki İstanbul sahneleri vizyona girmeden tepki çekti